Richiamo alimentare per un pesce di uso comune

(Di martedì 16 febbraio 2021) Allertaper un trancio dispada affumicato potenzialmente pericoloso. Qual è e come riconoscerlo. Tra gli alimenti più a rischio, quando si parla di alimentazione, c’è sicuramente il. Se quello fresco, se non ben conservato può andare a male o andare incontro a contaminazioni, quello confezionato può contenere sostanze che possono risultare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Richiamo alimentare

Spread the love Pesce spada affumicato ritirato dal Ministero della salute. Una nuova allertaè stata notificata nella szione degli avvisi di sicurezza. Questa volta ilriguarda un trancio di pesce spada che contiene mercurio al di sopra dei limiti di sicurezza. Secondo ...Il ministero della Salute ha segnalato ilprecauzionale di un lotto di pesce spada affumicato in tranci di Riunione Industrie ... Il Fattoha segnalato 36 richiami, per un totale di ...Ritiro immediato dal mercato di un lotto di pesce spada affumicato. Ne dà notizia il ministero della Salute attraverso il suo portale dedicato ai richiami di prodotti alimentari. Il prodotto interessa ...Una nuova allerta alimentare è stata notificata tra gli avvisi di sicurezza. Questa volta il richiamo riguarda un trancio di pesce spada ...