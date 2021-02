Reggie Fils-Aime si sbilancia nelle considerazioni sull'E3 all digital (Di martedì 16 febbraio 2021) Reggie Fils-Aime ha diverse considerazioni da fare sulla nuova veste dell'Electronic Entertainment Expo: le ha esternate tutte in un'intervista al canale Youtube di Danny Peña col suo programma GamerTag Radio, in cui l'ex boss di Nintendo of America è parso avere le idee molto chiare su come vorrebbe che lo show approfittasse della nuova trasformazione da showfloor fisico a piattaforma virtuale. "Penso che l'E3 sia davvero magico per il business globale dei videogiochi: (...) da quel che ho visto, non mi pare convincente" ha affermato ai microfoni della trasmissione. "Se fossi io a gestire la baracca, vi dico come farei. Renderlo digitale è assolutamente giusto, c'è una ragione dietro, ci sono più di 60mila persone che andrebbero all'E3, ma milioni in più che sono interessati a ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 febbraio 2021)ha diverseda farea nuova veste dell'Electronic Entertainment Expo: le ha esternate tutte in un'intervista al canale Youtube di Danny Peña col suo programma GamerTag Radio, in cui l'ex boss di Nintendo of America è parso avere le idee molto chiare su come vorrebbe che lo show approfittasse della nuova trasformazione da showfloor fisico a piattaforma virtuale. "Penso che l'E3 sia davvero magico per il business globale dei videogiochi: (...) da quel che ho visto, non mi pare convincente" ha affermato ai microfoni della trasmissione. "Se fossi io a gestire la baracca, vi dico come farei. Renderloe è assolutamente giusto, c'è una ragione dietro, ci sono più di 60mila persone che andrebbero all'E3, ma milioni in più che sono interessati a ...

