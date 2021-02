Referendum Atac, Radicali: commissione ancora non convocata (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma – “A 9 giorni dalla seduta dell’Assemblea Capitolina che dovra’ determinarsi sul risultato del Referendum per la messa a gara del trasporto pubblico dell’11 novembre 2018, siamo ancora in attesa della convocazione urgente della commissione Mobilita’ come da noi richiesto.” “Secondo l’art. 90 del regolamento del Consiglio comunale, le commissioni permanenti dovrebbero essere convocate di norma almeno ogni settimana: ad oggi invece non vi e’ nessuna convocazione”. Cosi’ in una nota Leone Barilli, segretario di Radicali Roma. “A seguito della proclamazione del risultato del Referendum- affermano i Radicali- abbiamo chiesto al Presidente della commissione Mobilita’ Enrico Stefàno l’audizione di figure fondamentali per conoscere lo stato dell’arte del servizio di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma – “A 9 giorni dalla seduta dell’Assemblea Capitolina che dovra’ determinarsi sul risultato delper la messa a gara del trasporto pubblico dell’11 novembre 2018, siamoin attesa della convocazione urgente dellaMobilita’ come da noi richiesto.” “Secondo l’art. 90 del regolamento del Consiglio comunale, le commissioni permanenti dovrebbero essere convocate di norma almeno ogni settimana: ad oggi invece non vi e’ nessuna convocazione”. Cosi’ in una nota Leone Barilli, segretario diRoma. “A seguito della proclamazione del risultato del- affermano i- abbiamo chiesto al Presidente dellaMobilita’ Enrico Stefàno l’audizione di figure fondamentali per conoscere lo stato dell’arte del servizio di ...

