Morto Maxipoo, il cane di David Bowie con gli occhi uno diverso dall’altro come lui (Di martedì 16 febbraio 2021) David Bowie: la sua storia per immagini guarda le foto Con il suo celebre padrone condivideva lo stesso difetto. Ma, forse, sarebbe meglio chiamarlo “marchio di fabbrica“. Maxipoo (ovvero “maxi cacca”), il cane di David Bowie, artista britannico scomparso nel 2016 a 69 anni, è Morto dopo 14 anni di onorato “servizio” in casa Bowie. A darne l’annuncio su Instagram (sotto) è stata Alexandra Zahra (detta Lexie), la figlia del cantante e di sua moglie, Iman. ... Leggi su iodonna (Di martedì 16 febbraio 2021): la sua storia per immagini guarda le foto Con il suo celebre padrone condivideva lo stesso difetto. Ma, forse, sarebbe meglio chiamarlo “marchio di fabbrica“.(ovvero “maxi cacca”), ildi, artista britannico scomparso nel 2016 a 69 anni, èdopo 14 anni di onorato “servizio” in casa. A darne l’annuncio su Instagram (sotto) è stata Alexandra Zahra (detta Lexie), la figlia del cantante e di sua moglie, Iman. ...

manulamanuz57 : RT @MediasetTgcom24: E' morto Maxipoo, il cagnolino di David Bowie che aveva gli occhi di colore diverso come lui #davidbowie https://t.co… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: E' morto Maxipoo, il cagnolino di David Bowie che aveva gli occhi di colore diverso come lui #davidbowie https://t.co… - MediasetTgcom24 : E' morto Maxipoo, il cagnolino di David Bowie che aveva gli occhi di colore diverso come lui #davidbowie… - Claudia74292316 : RT @MediasetTgcom24: E' morto Maxipoo, il cagnolino di David Bowie che aveva gli occhi di colore diverso come lui #davidbowie https://t.co… - MediasetTgcom24 : E' morto Maxipoo, il cagnolino di David Bowie che aveva gli occhi di colore diverso come lui #davidbowie… -