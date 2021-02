L’ultimo saluto dato dal Samsung Galaxy Note 21 FE? Come potrebbe essere

Leggi su optimagazine

(Di martedì 16 febbraio 2021) IlS21 FE è già in cantiere, e sappiamo che presto o tardi arriverà. Sarebbe interessante se venisse presentato anche un21 FE, così da dare un degnoalla serie. In effetti la cosa avrebbe senso, soprattutto perché fu lo stesso colosso di Seul, in tempi non sospetti, a dichiarare avrebbeparticolare seguito alla gamma degli FE (sarebbe anche un bel modo per congedare la serie, che ha ancora oggi molti estimatori). Il noto portale ‘nl.letsgodigital.org‘ ha preso la palla al balzo pubblicando, in collaborazione con il designer italiano Giuseppe Spinelli, un render che vede protagonista proprio lo pseudo21 FE, che ancora non esiste e che probabilmente ...