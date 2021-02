L’Open Arms a Porto Empedocle: comincia lo sbarco dei migranti (Di martedì 16 febbraio 2021) Finalmente Porto Empedocle è stato dichiarato il “Porto sicuro” più vicino in cui far attraccare la nave della Ong spagnola Open Arms. Dalla notte di ieri infatti sono cominciate le operazioni di sbarco dei migranti. I primi a mettere piede sulla terraferma sono stati i 130 stranieri che hanno già effettuato un periodo di quarantena e sorveglianza sanitaria sulla nave “Allegra”. Nella giornata di oggi si aspetta lo sbarco dei restanti 146 migranti salvati a diverse riprese in questi giorni, tra cui diversi minori e una madre con il figlio di soli 3 mesi di vita. Si aspetta ovviamente l’esito del tampone rino-faringeo prima che si possano ultimare le operazioni e che i migranti vengano distribuiti sul ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Finalmenteè stato dichiarato il “sicuro” più vicino in cui far attraccare la nave della Ong spagnola Open. Dalla notte di ieri infatti sonote le operazioni didei. I primi a mettere piede sulla terraferma sono stati i 130 stranieri che hanno già effettuato un periodo di quarantena e sorveglianza sanitaria sulla nave “Allegra”. Nella giornata di oggi si aspetta lodei restanti 146salvati a diverse riprese in questi giorni, tra cui diversi minori e una madre con il figlio di soli 3 mesi di vita. Si aspetta ovviamente l’esito del tampone rino-faringeo prima che si possano ultimare le operazioni e che ivengano distribuiti sul ...

