LIVE Sci alpino, Parallelo Mondiali in DIRETTA: i tabelloni. Possibile derby Brignone-Bassino ai quarti (Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL TABELLONE FEMMINILE DEL Parallelo: GLI INCROCI DAGLI OTTAVI ALLA FINALE LA CRONACA DELLE QUALIFICAZIONI FEMMINILI LA CRONACA DELLE QUALIFICAZIONI MASCHILI 10.46 Chiudiamo per il momento il nostro LIVE. Appuntamento alle ore 14.00 con le sfide della fase ad eliminazione DIRETTA. 10.35 Luca De Aliprandini affronterà agli ottavi il temibile svizzero Marco Odermatt. In caso di passaggio del turno troverebbe uno tra il tedesco Schmid e lo sloveno Hadalin. 10.32 In campo femminile Marta Bassino affronterà agli ottavi la slovena Meta Hrovat, autrice del miglior tempo delle qualificazioni. Federica Brignone sarà invece opposta alla tedesca Filser. Qualora vincessero entrambe le azzurre, allora si affronterebbero ai ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL TABELLONE FEMMINILE DEL: GLI INCROCI DAGLI OTTAVI ALLA FINALE LA CRONACA DELLE QUALIFICAZIONI FEMMINILI LA CRONACA DELLE QUALIFICAZIONI MASCHILI 10.46 Chiudiamo per il momento il nostro. Appuntamento alle ore 14.00 con le sfide della fase ad eliminazione. 10.35 Luca De Aliprandini affronterà agli ottavi il temibile svizzero Marco Odermatt. In caso di passaggio del turno troverebbe uno tra il tedesco Schmid e lo sloveno Hadalin. 10.32 In campo femminile Martaaffronterà agli ottavi la slovena Meta Hrovat, autrice del miglior tempo delle qualificazioni. Federicasarà invece opposta alla tedesca Filser. Qualora vincessero entrambe le azzurre, allora si affronterebbero ai ...

ProseccoDOC : Buongiorno #Cortina! Live dai Campionati del Mondo di Sci oggi c'è una doppietta di gare: parallelo femminile e mas… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Parallelo Mondiali in DIRETTA: bene De Aliprandini, Brignone e Bassino qualificate - azzurro_di_sci : @Fantaski_it Sorry, contano i primi 8 tempi sul singolo tracciato, quindi Bassino qualificata. Il live timing della… - sportface2016 : #Sci, ai Mondiali di #Cortina2021 tocca ora agli uomini per le qualificazioni del #parallelo: segui il LIVE - zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Mondiali in DIRETTA: Bassino ad un passo dall’eliminazione Brignone avanti - #alpino… -