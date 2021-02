Libia, ultima chiamata. L’analisi di Profazio (Di martedì 16 febbraio 2021) L’esito non scontato del voto tenutosi il 5 febbraio scorso in Svizzera ha aperto nuovi spiragli di luce nella crisi libica, la cui peculiarità principale da dieci anni a questa parte sembra consistere nel tramutarsi con notevole disinvoltura da scontro politico a conflitto armato e viceversa, senza alcuna soluzione di continuità. Nonostante notevoli difficoltà abbiano ritardato a più riprese il negoziato condotto dalla United nations support mission in Libya (Unsmil), il voto dei 74 delegati del Libyan Political Dialogue Forum (LPDF) è infine riuscito a produrre un nuovo esecutivo temporaneo, ribattezzato Government of National Unity (GNU) per differenziarlo dal precedente Government of National Accord (GNA). Al di là della superflua distinzione semantica, con la quale si arricchisce ulteriormente la sempre più lunga lista di acronimi associati ai molteplici e sinora infruttuosi ... Leggi su formiche (Di martedì 16 febbraio 2021) L’esito non scontato del voto tenutosi il 5 febbraio scorso in Svizzera ha aperto nuovi spiragli di luce nella crisi libica, la cui peculiarità principale da dieci anni a questa parte sembra consistere nel tramutarsi con notevole disinvoltura da scontro politico a conflitto armato e viceversa, senza alcuna soluzione di continuità. Nonostante notevoli difficoltà abbiano ritardato a più riprese il negoziato condotto dalla United nations support mission in Libya (Unsmil), il voto dei 74 delegati del Libyan Political Dialogue Forum (LPDF) è infine riuscito a produrre un nuovo esecutivo temporaneo, ribattezzato Government of National Unity (GNU) per differenziarlo dal precedente Government of National Accord (GNA). Al di là della superflua distinzione semantica, con la quale si arricchisce ulteriormente la sempre più lunga lista di acronimi associati ai molteplici e sinora infruttuosi ...

RobertoMunarett : RT @Lorcam9: @AzzurraBarbuto Quindi tra i migliori abbiamo: 1. Quello che in piena pandemia pubblica un libro dal titolo “come ti ho distru… - Lorcam9 : @AzzurraBarbuto Quindi tra i migliori abbiamo: 1. Quello che in piena pandemia pubblica un libro dal titolo “come t… - giorgialinardi : RT @alarm_phone: NEWS: durante l'ultima chiamata ieri notte, le ~90 persone ci hanno detto che una grande nave si stava avvicinando. Abbiam… - Francalidia4 : @calabraducia Il peggio è Di Maio agli Esteri quando colloca Matera in Puglia e confonde Libia con Libano..senza c… - Lauvergnac : RT @alarm_phone: NEWS: durante l'ultima chiamata ieri notte, le ~90 persone ci hanno detto che una grande nave si stava avvicinando. Abbiam… -