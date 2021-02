Le Iene, scherzo a un’ex vincitrice del Grande Fratello, poi toccherà a Elisabetta Gregoraci (Di martedì 16 febbraio 2021) Nella prima serata di oggi, martedì 16 febbraio, appuntamento con Le Iene, la trasmissione di Italia 1 che vedrà alla conduzione Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci fuori campo della Gialappa’s Band. Tanti i servizi che segneranno il ritorno del programma di Davide Parenti, tra cui l’immancabile scherzo che ci farà sorridere e... L'articolo provIene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 16 febbraio 2021) Nella prima serata di oggi, martedì 16 febbraio, appuntamento con Le, la trasmissione di Italia 1 che vedrà alla conduzione Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci fuori campo della Gialappa’s Band. Tanti i servizi che segneranno il ritorno del programma di Davide Parenti, tra cui l’immancabileche ci farà sorridere e... L'articolo provda Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ma_la_voglia : @GianlucaMeschi9 Scherzo delle iene? Può essere? - Debgreg__ : MA QUINDI STASERA CI SARÀ LO SCHERZO DI ELEGREG ALLE IENE??? #gregorelli - vale1586stella : RT @Tommaso_Piccio: PER CHI NON AVESSE ANCORA CAPITO... LO SCHERZO DELLE IENE AD ELISABETTA ESCE IL 23 FEBBRAIO STASERA C’È LO SCHERZO A… - Tommaso_Piccio : PER CHI NON AVESSE ANCORA CAPITO... LO SCHERZO DELLE IENE AD ELISABETTA ESCE IL 23 FEBBRAIO STASERA C’È LO SCHERZ… - 22settembre2020 : #gregorelli Stasera 'Tornano Le Iene: da Chico Forti a Carlo Gilardi, da Clubhouse a Madame e allo scherzo a Floriana' -