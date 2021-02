Le Iene, Aurora Ramazzotti debutta come inviata: l’annuncio su Instagram (Di martedì 16 febbraio 2021) Le Iene, il programma amatissimo dal pubblico in onda su Italia 1, è tornato con una nuova edizione, tra approfondimenti, scherzi e inchieste interessanti. Tra le gradite novità della stagione, tra gli inviati ha fatto il suo debutto una giovane new entry: si tratta di Aurora Ramazzotti, che per la prima volta ha vestito la divisa da “Iena”. La figlia di Michelle Hunziker ha dato una piccola anticipazione della sua presenza nel programma solo qualche ora prima della messa in onda della puntata, pubblicando un post su Instagram. Con un breve video infatti ha mostrato un cambio d’abito d’effetto, indossando la famosa divisa nera de Le Iene. A corredo del post sul suo profilo, una didascalia che lasciava un alone di mistero sul suo ruolo nella trasmissione: “Che dite, questa divisa mi dona? Abbastanza da ... Leggi su dilei (Di martedì 16 febbraio 2021) Le, il programma amatissimo dal pubblico in onda su Italia 1, è tornato con una nuova edizione, tra approfondimenti, scherzi e inchieste interessanti. Tra le gradite novità della stagione, tra gli inviati ha fatto il suo debutto una giovane new entry: si tratta di, che per la prima volta ha vestito la divisa da “Iena”. La figlia di Michelle Hunziker ha dato una piccola anticipazione della sua presenza nel programma solo qualche ora prima della messa in onda della puntata, pubblicando un post su. Con un breve video infatti ha mostrato un cambio d’abito d’effetto, indossando la famosa divisa nera de Le. A corredo del post sul suo profilo, una didascalia che lasciava un alone di mistero sul suo ruolo nella trasmissione: “Che dite, questa divisa mi dona? Abbastanza da ...

