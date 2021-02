La guida autonoma? Sarà una questione di sound (Di martedì 16 febbraio 2021) La guida autonoma avrà un suono? La domanda può sembrare banale o sciocca, ma non lo è. Domandina: se veniste scarrozzati da un veicolo senza pilota, nel più totale silenzio dato dal motore elettrico, vi fidereste? Probabilmente no. Questa domanda se la sono posti alla Volvo, che ha organizzato un vero e proprio gruppo di Leggi su periodicodaily (Di martedì 16 febbraio 2021) Laavrà un suono? La domanda può sembrare banale o sciocca, ma non lo è. Domandina: se veniste scarrozzati da un veicolo senza pilota, nel più totale silenzio dato dal motore elettrico, vi fidereste? Probabilmente no. Questa domanda se la sono posti alla Volvo, che ha organizzato un vero e proprio gruppo di

MoliPietro : La guida autonoma? Sarà una questione di sound - startup_italia : Il 23 ottobre 2021 in programma una gara senza piloti. Trenta team di studenti in corsa fra loro per progettare il… - CabiBroker_News : Sfide di cybersecurity nell’uso dell’AI nelle auto a guida autonoma - 24HTSI : Guida autonoma, powertrain ibridi, interfacce intelligenti: cosa volere di più? - Trasporti_Rizzo : Anche in #Europa cominciano i primi testa di #Scania per testare i veicoli a guida autonoma sulle autostrada svedes… -