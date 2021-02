Infermiere vaccinato positivo al Covid. E c’è già chi è pronto a mettere in discussione la profilassi (Di martedì 16 febbraio 2021) Un Infermiere vaccinato risultato positivo al Covid. E 4 pazienti ricoverati in Medicina d’urgenza, anche loro contagiati. Il caso del mini cluster all’ospedale Civico di Palermo riapre il caso dell’efficacia vaccinale sul virus. L’operatore sanitario, che è risultato asintomatico, aveva già ricevuto la seconda dose del vaccino a fine gennaio e la positività è stata riscontrata grazie alla sorveglianza sanitaria che l’azienda continua a fare sul personale in servizio. Che, come il protocollo prevede, pur essendo già stato sottoposto alla vaccinazione, viene periodicamente sottoposto a tampone. Palermo, Infermiere vaccinato positivo al Covid «Non possiamo sapere – spiegano all’Adnkronos dal nosocomio siciliano – se è l’Infermiere ad ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Unrisultatoal. E 4 pazienti ricoverati in Medicina d’urgenza, anche loro contagiati. Il caso del mini cluster all’ospedale Civico di Palermo riapre il caso dell’efficacia vaccinale sul virus. L’operatore sanitario, che è risultato asintomatico, aveva già ricevuto la seconda dose del vaccino a fine gennaio e la positività è stata riscontrata grazie alla sorveglianza sanitaria che l’azienda continua a fare sul personale in servizio. Che, come il protocollo prevede, pur essendo già stato sottoposto alla vaccinazione, viene periodicamente sottoposto a tampone. Palermo,al«Non possiamo sapere – spiegano all’Adnkronos dal nosocomio siciliano – se è l’ad ...

