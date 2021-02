Il nostro Paese, tra malattie antiche e moderne (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Paese insiste certamente in gravi problematiche, socio-economiche, urgentemente da risolvere, ma risulta pure affetto da “malattie” croniche e antiche, le quali per la severità della loro prognosi, imporrebbero sin d’ora anche un pensiero responsabile, “etico e attivo”, proponente, nei limiti del possibile, l’inizio, per tempo, di una loro lenta, progressiva, seppure difficile, risoluzione. Questo secondo livello di problematiche, che ora dovranno essere in parte chiarite, senza essere profeti di ingiustificate sventure, quasi certamente ristrutturerebbero, nel Paese, nel tempo del dopo-Draghi, un sostanziale clima politico, perverso e deficitario. Dunque: “Aprés moi le déluge” (re Luigi XV)! Sicché l’italia oggi si trova posizionata rispetto a una duplice nefasta complessità: 1) la necessità del superamento di una ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Ilinsiste certamente in gravi problematiche, socio-economiche, urgentemente da risolvere, ma risulta pure affetto da “” croniche e, le quali per la severità della loro prognosi, imporrebbero sin d’ora anche un pensiero responsabile, “etico e attivo”, proponente, nei limiti del possibile, l’inizio, per tempo, di una loro lenta, progressiva, seppure difficile, risoluzione. Questo secondo livello di problematiche, che ora dovranno essere in parte chiarite, senza essere profeti di ingiustificate sventure, quasi certamente ristrutturerebbero, nel, nel tempo del dopo-Draghi, un sostanziale clima politico, perverso e deficitario. Dunque: “Aprés moi le déluge” (re Luigi XV)! Sicché l’italia oggi si trova posizionata rispetto a una duplice nefasta complessità: 1) la necessità del superamento di una ...

sandrogozi : Questa sera a @Presa_Diretta @Radio3tweet vi racconto le differenze tra il #RecoveryPlan italiano varato dall'ex… - ivanscalfarotto : La lettera di @matteorenzi su @LaStampa di oggi: il tema non è la simpatia o la popolarità di questo o quel politic… - ItaliaViva : 'Finalmente abbiamo un governo solido in grado di affrontare le grandi emergenze del nostro Paese. Per questo Itali… - simona_scano : @matteosalvinimi Penso sia il caso visto la crisi economica che sta riscontrando il nostro paese - allegra134 : RT @ivanscalfarotto: La lettera di @matteorenzi su @LaStampa di oggi: il tema non è la simpatia o la popolarità di questo o quel politico,… -

Ultime Notizie dalla rete : nostro Paese Non basterà la forza della reputazione personale di Mario Draghi

E da questo punto di vista andiamo maluccio nel nostro Paese, anche per effetto delle maggiori difficoltà di incontro personale indotte dal Covid. Tranne la partecipazione alle discussioni sui social,...

Il nostro Paese, tra malattie antiche e moderne

In un paese altamente democratico e maturo, il governo o i governi succedentisi nel tempo devono essere governi offerti unicamente dalla politica. Perché la politica in Italia è fallita? Domanda ...

Il nostro Paese, tra malattie antiche e moderne L'HuffPost Non basterà la forza della reputazione personale di Mario Draghi

Quanto vale la fiducia? È una domanda che ci siamo posti recentemente quando i fatidici “mercati” hanno festeggiato la notizia dell’affidamento a Mario Draghi del compito di ...

Comuni e aree montane, quanti ostacoli alla digitalizzazione: lo stato dell’arte

La pandemia ha evidenziato i fronti critici del percorso di trasformazione digitale di Comuni e aree montane: dalla banda larga ai costi della burocrazia, ecco la situazione attuale in cui non mancano ...

E da questo punto di vista andiamo maluccio nel, anche per effetto delle maggiori difficoltà di incontro personale indotte dal Covid. Tranne la partecipazione alle discussioni sui social,...In unaltamente democratico e maturo, il governo o i governi succedentisi nel tempo devono essere governi offerti unicamente dalla politica. Perché la politica in Italia è fallita? Domanda ...Quanto vale la fiducia? È una domanda che ci siamo posti recentemente quando i fatidici “mercati” hanno festeggiato la notizia dell’affidamento a Mario Draghi del compito di ...La pandemia ha evidenziato i fronti critici del percorso di trasformazione digitale di Comuni e aree montane: dalla banda larga ai costi della burocrazia, ecco la situazione attuale in cui non mancano ...