Giudice del caso Salvini-Gregoretti beccato in ristorante in zona arancione (Di martedì 16 febbraio 2021) L'inviato de Le Iene Filippo Roma ha sorpreso Nunzio Sarpietro, il Giudice del processo Gregoretti che vede Salvini indagato per sequestro di persona, pranzare in un ristorante nonostante il divieto del Dpcm. FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty ImagesA fine gennaio un ristorante nel centro di Roma ha aperto a pranzo per una famiglia violando le regole imposte dal Dpcm che ne prevedevano la chiusura, essendo il Lazio tra le regioni in zona arancione. Non è la prima volta che una notizia del genere sale alla ribalta della cronaca, ma questa volta la particolarità è che il locale ha aperto per consentire a un noto magistrato di pranzare con la figlia. Si tratta di Nunzio Sarpietro, il Giudice che processa Matteo Salvini nel ...

