GF Vip | scocca il bacio tra due concorrenti | le immagini non lasciano dubbi!

(Di martedì 16 febbraio 2021) Una notte di tenerezze nella casa deliltra i dueal GF Vip, non ci sono più(fonte screenshot video)Ilche il pubblico attendeva ormai con trepidazione èto tra i duenella casa del GF Vip: non ci sono più dubbi, tenerezze nella notte. Durante la puntata di ieri, 15 Febbraio, i telespettatori hanno avuto modo di assistere a momenti carichi di emozione e tensione. A cominciare dal confronto tra Maria Teresa Ruta, Stefania e Tommaso, fino ad arrivare all’annuncio del terzo finalista. Largo spazio è stato dato anche a Rosalinda e Andrea, che sono apparsi molto vicini negli ultimi giorni. Dopo la puntata, come sempre, la tensione aleggiava nell’aria, ma ad emozionare il pubblico di hanno pensato due ...

... quello che avvolge nell'indifferenza Maria Teresa Ruta nella casa del GF. Più e più volte in ... Alda D'Eusanio scocca la frecciatina al veleno... Scatta il primo bacio tra Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga al Grande Fratello Vip: qualche giorno fa i due si erano dichiarati ... Matilde Brandi è tornata a parlare del presunto flirt tra Myriam Catania ed Ermito nella diretta di Casa Chi: 'È in crisi con il marito'.