GF Vip 5 | notte di passione per Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo giorni di dubbi e di cauti avvicinamenti, nella Casa del Grande Fratello Vip 5 finalmente staè scoppiata latra. L’attrice e il figlio d’arte, che qualche giorno fa si erano dichiarati e scambiati abbracci e coccole, subito dopo la diretta del GF Vip 5 di ieri sera sono andati a letto insieme e lì è scattato il loro primo, appassionato bacio. Non solo andati oltre ma hanno dormito abbracciati, addirittura avvinghiati, e i fan della coppia non hanno dubbi: se le telecamere non ci fossero state, si sarebbero probabilmente spinti oltre. Questo nonostante in puntataabbia ricevuto la notizia che Giuliano prendeva formalmente le distanze da lei avendo inviato tramite il suo avvocato una diffida nei confronti del ...