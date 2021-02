Conte: “Torno a fare il professore all’università, ma darò una mano alla coalizione M5s-Pd-Leu” (Di martedì 16 febbraio 2021) . L’ex presidente del Consiglio ha parlato del suo futuro politico, ma per il momento dice che tornerà a insegnare all’università: “Vedo nel mio futuro immediato il rientro a Firenze, come professore dell’università. È terminata l’aspettativa, quindi ritornerò a Firenze”. Ma ribadisce che continuerà a dare il suo contributo alla coalizione Pd-M5s-Leu. L’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che sabato dopo la tradizionale cerimonia della campanella, ha lasciato ufficialmente Palazzo Chigi, ha annunciato quali saranno i suoi prossimi passi: “Vedo nel mio futuro immediato il rientro a Firenze, come professore dell’università. È terminata l’aspettativa, quindi ritornerò a Firenze…”. Lo ha detto intervistato dalla telecamera del Fattoquotidiano.it nei pressi di ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 16 febbraio 2021) . L’ex presidente del Consiglio ha parlato del suo futuro politico, ma per il momento dice che tornerà a insegnare: “Vedo nel mio futuro immediato il rientro a Firenze, comedell’università. È terminata l’aspettativa, quindi ritornerò a Firenze”. Ma ribadisce che continuerà a dare il suo contributoPd-M5s-Leu. L’ex presidente del Consiglio Giuseppe, che sabato dopo la tradizionale cerimonia della campanella, ha lasciato ufficialmente Palazzo Chigi, ha annunciato quali saranno i suoi prossimi passi: “Vedo nel mio futuro immediato il rientro a Firenze, comedell’università. È terminata l’aspettativa, quindi ritornerò a Firenze…”. Lo ha detto intervistato dtelecamera del Fattoquotidiano.it nei pressi di ...

