Chelsea | il metodo Tuchel funziona | lingua e vittorie

Leggi su zon

(Di martedì 16 febbraio 2021) Quarta vittoria consecutiva e quarto posto in campionato: ilvola cone si prepara alla sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid La svolta tanto attesa è arrivata: con il 2 a 0 al Newcastle nel Monday Night, sono 4 leconsecutive per ildi Thomas. E per quanto i giocatori abbiano mostrato rammarico per la dipartita della bandiera Frank Lampard, la sensazione è che anche il gruppo riesca a esprimersi meglio dopo l’arrivo del tedesco in panchina. Una vittoria, quella di ieri sera, che conferma la graduale rinascita di Timo Werner, autore di un gol e propiziatore dell’azione dell’1 a 0, e la sostanziale smentita di eventuali problemi di scelta per lo stesso tecnico ex PSG. Proprio in un’intervista alla BBC, Werner ha confermato come l’arrivo di ...