Australian Open: avanti Djokovic e Karatsev. Williams affronterà Osaka (Di martedì 16 febbraio 2021) Primo lotto di semifinali delineate a Melbourne, con Djokovic che soffre ma vince contro Zverev e Karatsev che stupisce ancora battendo Dimitrov. Tra le donne vittoria facile per Osaka e Williams, che giocherà per la nona volta una semifinale all’Australian Open. Non svegliate Karatsev. Nole vince da campione Continua la favola Aslan Karatsev all’Australian Open. Il russo vince contro un acciaccato Grigor Dimitrov (problemi alla schiena per lui) per 2-6, 6-4, 6-1, 6-2 e diventa l’unico giocatore dell’Era Open ad arrivare in semifinale alla sua prima apparizione in uno Slam. Un risultato che non vale solo a livello statistico ma che ha un impatto reale nella sua carriera. La semifinale gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Primo lotto di semifinali delineate a Melbourne, conche soffre ma vince contro Zverev eche stupisce ancora battendo Dimitrov. Tra le donne vittoria facile per, che giocherà per la nona volta una semifinale all’. Non svegliate. Nole vince da campione Continua la favola Aslanall’. Il russo vince contro un acciaccato Grigor Dimitrov (problemi alla schiena per lui) per 2-6, 6-4, 6-1, 6-2 e diventa l’unico giocatore dell’Eraad arrivare in semifinale alla sua prima apparizione in uno Slam. Un risultato che non vale solo a livello statistico ma che ha un impatto reale nella sua carriera. La semifinale gli ...

ItaliaTeam_it : ?? Agli ottavi degli Australian Open! ???? Matteo Berrettini e Fabio Fognini battono in tre set rispettivamente Karen… - sportli26181512 : Australian Open, i risultati di oggi: Djokovic in semifinale, battuto Zverev: Novak Djokovic in semifinale agli Aus… - Vivodisogniebas : RT @SkySport: Australian Open, Serena Williams in semifinale a 39 anni. Incontrerà Naomi Osaka - brunetti81 : blogsport: Tennis.Australian Open. Il primo semifinalista è K... - gemin_steven98 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, DJOKOVIC BATTE ZVEREV AI QUARTI Il serbo vince 3-1 (6-7, 6-2, 6-4, 7-6) #SkySport #SkyTenni… -