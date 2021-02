Anticipazioni Uomini e Donne 16 febbraio 2021: 14 nuove corteggiatrici per Massimiliano e Giacomo (Di martedì 16 febbraio 2021) E’ tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato da sempre dal pubblico di Canale 5. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, martedì 16 febbraio, a partire dalle 14.45. Cosa succederà oggi? Ci saranno colpi di scena? Ieri abbiamo visto la dama torinese Gemma Galgani avere un dibattito con il suo nuovo corteggiatore, Maurizio G: quest’ultimo sembra interessato anche a Maria Tona. Eppure, secondo la conduttrice lui non ha intenzione di conoscere nessuna. E’ a Uomini e Donne solo per ottenere popolarità? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate… Anticipazioni Uomini e Donne 16 febbraio 2021: Gemma e il vestito provocante Stando alle Anticipazioni oggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 febbraio 2021) E’ tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di, il dating show più amato da sempre dal pubblico di Canale 5. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, martedì 16, a partire dalle 14.45. Cosa succederà oggi? Ci saranno colpi di scena? Ieri abbiamo visto la dama torinese Gemma Galgani avere un dibattito con il suo nuovo corteggiatore, Maurizio G: quest’ultimo sembra interessato anche a Maria Tona. Eppure, secondo la conduttrice lui non ha intenzione di conoscere nessuna. E’ asolo per ottenere popolarità? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate…16: Gemma e il vestito provocante Stando alleoggi ...

CorriereCitta : Anticipazioni Uomini e Donne 16 febbraio 2021: 14 nuove corteggiatrici per Massimiliano e Giacomo - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni 16 febbraio: inizia il Trono di Massimiliano e Giacomo per loro entrano 14 corteggiatr… - Notiziedi_it : Uomini e donne oggi, anticipazioni e puntata in diretta streaming con Video Witty TV | lunedì 15 febbraio 2021 - Mauxa : #uominiedonne in pieno stile soap Il segreto questa settimana, cosa è successo in puntata -