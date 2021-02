911 4 e 911 Lone Star 2 da stasera su FOX | tra mascherine | nuovi ingressi e un atteso crossover

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 16 febbraio 2021) 911 4 e 9112 su Fox Italia arriva la serata “d’emergenza” da martedì 16 febbraio anche in streaming su Now Tv Serata all’insegna dell’emergenza su Fox Italia con le nuove stagione di 911 e 911da martedì 16 febbraio alle 21 anche in modalità on demand in streaming (911 arriverà con le prime 2 stagioni in catalogo su Disney+ viadal 23 febbraio). Mentre su Rai 2 la domenica sono in onda la terza e prima stagione, su Fox a breve distanza dagli USA arriva 911 4 e 9112. Inevitabile il riferimento alla pandemia per la serie tv creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, ma avendo debuttato nel 2021 sono più che altro rimandi indiretti di un mondo che ha già affrontato il lockdown ed è pronto a nuove emergenze. Sia a Los Angeles ...