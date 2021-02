Una donna per la prima volta al vertice del Wto: è africana (Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA – “Un Wto forte è essenziale se vogliamo riprenderci del tutto e in modo rapido dalla devastazione causata dalla pandemia del Covid-19”: così oggi Ngozi Okonjo-Iweala, economista nigeriana, nominata al vertice dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto/Omc). Leggi su dire (Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA – “Un Wto forte è essenziale se vogliamo riprenderci del tutto e in modo rapido dalla devastazione causata dalla pandemia del Covid-19”: così oggi Ngozi Okonjo-Iweala, economista nigeriana, nominata al vertice dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto/Omc).

