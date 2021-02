Traffico Roma del 15-02-2021 ore 19:30 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati all’ultimo appuntamento della giornata abbiamo ancora residue code per Traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la centrale del latte e la Tiburtina risultato Urbano della A24 invece a seguito di un incidente insiste in coda dall’uscita fiorentini e la tangenziale est code anche tra la tangenziale est e Portonaccio direzione raccordo anulare per Traffico intenso sulla tangenziale ancora Code in direzione San Giovanni per Traffico tra Tor di Quinto e viale della Moschea poi a seguire tra Monti Tiburtini e il bivio per la 24ma ci sono lunghe code anche in carreggiata opposta verso lo stadio Olimpico da San Giovanni fino al bivio per la A24 coda per incidente sulla via del mare direzione Ostia all’altezza di via di Decima altro incidente sempre sulla via del mare ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 febbraio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ultimo appuntamento della giornata abbiamo ancora residue code persulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la centrale del latte e la Tiburtina risultato Urbano della A24 invece a seguito di un incidente insiste in coda dall’uscita fiorentini e la tangenziale est code anche tra la tangenziale est e Portonaccio direzione raccordo anulare perintenso sulla tangenziale ancora Code in direzione San Giovanni pertra Tor di Quinto e viale della Moschea poi a seguire tra Monti Tiburtini e il bivio per la 24ma ci sono lunghe code anche in carreggiata opposta verso lo stadio Olimpico da San Giovanni fino al bivio per la A24 coda per incidente sulla via del mare direzione Ostia all’altezza di via di Decima altro incidente sempre sulla via del mare ...

zazoomblog : Traffico Roma del 15-02-2021 ore 19:30 - #Traffico #15-02-2021 #19:30 - andreaortolo : @antonioscacc Ma per quale cazzo di motivo devo stare 2 ore della mia vita al giorno nel traffico di Roma se posso… - VAIstradeanas : 19:47 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2021 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via Prenestina ??Traffico rallentato altezza Via Conversano #Luceverde #Lazio -