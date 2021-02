Traffico Roma del 15-02-2021 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Luceverdevere trovate l’ascolto in redazione Daniele guerrisi sul raccordo in carreggiata interna code dalla diramazione dinord dalla Tiburtina Poi tra Casilina e Ardeatina è ancora dalla LaurentinaFiumicino code anche in esterna dalla Magliana la via del mare dalla Laurentina all’appia ancora tra Casilina e Tiburtina sulla percorso Urbano dellaL’Aquila incolonnamenti A3 a partire da Viale Togliatti fino al bivio per la tangenziale verso il centro ma anche in uscita dalla città da Tor Cervara al raccordo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico code da Nomentana a via dei Campi Sportivi rallentamenti e code anche in direzione opposta verso San Giovanni da San Lorenzo a viale Castrense incidente in largo dell’Amba Aradam ci sono lunghe code su via dell’Ambaradam a partire da piazza San ...