Traffico Roma del 15-02-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sulla raccordo in carreggiata interna code dalla diramazione dinord al bivio per laL’Aquila poi ancora a Casilina ed Ardeatina code anche in esterna da via della Magliana la via del mare e poi te la diramazione disu dalla Tiburtina sulla percorso Urbano dellada quella incolonnamenti a partire da Tor Cervara fino al bivio per la tangenziale verso il centro e fino al Raccordo in uscita dalla città sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico code dalla Tiburtina a via dei Campi Sportivi in direzione opposta verso San Giovanni incolonnamenti San Lorenzo viale Castrense proprio a San Giovanni code per incidente su via La Spezia altezza via Nola verso Piazzale Appio ricordiamo che per lavori ...