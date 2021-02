The Weeknd, l’album “After Hours” è stato certificato disco di platino (Di lunedì 15 febbraio 2021) Continua l’incredibile successo di The Weeknd, l’album “After Hours”, uscito il 20 marzo 2020, conquista il disco di platino in Italia. È stato l’album più venduto nel 1° semestre 2020 negli Stati Uniti, e in Italia è stabile da un mese nella Top 10 della classifica album FIMI/Gfk. Anche i singoli estratti da questo progetto discografico continuano a dominare le classifiche, “Blinding Lights”, certificato triplo disco di platino in Italia, si conferma la hit del 2020 ed è al terzo posto della Spotify Daily Global Chart, con quasi 2 miliardi di stream sulla piattaforma. Con 19 settimane alla #1 nella classifica “Radio Songs”, è entrato nella storia delle classifiche Billboard ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Continua l’incredibile successo di The”, uscito il 20 marzo 2020, conquista ildiin Italia. Èpiù venduto nel 1° semestre 2020 negli Stati Uniti, e in Italia è stabile da un mese nella Top 10 della classifica album FIMI/Gfk. Anche i singoli estratti da questo progettografico continuano a dominare le classifiche, “Blinding Lights”,triplodiin Italia, si conferma la hit del 2020 ed è al terzo posto della Spotify Daily Global Chart, con quasi 2 miliardi di stream sulla piattaforma. Con 19 settimane alla #1 nella classifica “Radio Songs”, è entrato nella storia delle classifiche Billboard ...

IKEAITALIA : Ti distrai un attimo e ci rimani tutto il The Weeknd. - zazoomblog : The Weeknd l’album “After Hours” è stato certificato disco di platino - #Weeknd #l’album #“After #Hours” - Mariate30765513 : voglio una persona che mi porti al concerto di The weeknd - arixsoshi : RT @IKEAITALIA: Ti distrai un attimo e ci rimani tutto il The Weeknd. - unagiskinroll : RT @IKEAITALIA: Ti distrai un attimo e ci rimani tutto il The Weeknd. -