Taylor Mega provocante sugli sci in montagna, ma niente multa (Di lunedì 15 febbraio 2021) Taylor Mega sugli sci mentre scende le piste innevate felice e sorridente in una splendida giornata di sole in montagna. Senza che i follower se la prendano, la influencer bionda non ha violato le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 febbraio 2021)sci mentre scende le piste innevate felice e sorridente in una splendida giornata di sole in. Senza che i follower se la prendano, la influencer bionda non ha violato le ...

Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Taylor Mega provocante sugli sci in montagna, ma niente multa #taylormega - Giusy91894775 : @rosmellogfvip Vi prego mettete anche Taylor mega con una mega Clio di triangoli - ane_byane : RT @rosmellogfvip: sinceramente la mia unica speranza per stasera è il blocco baracca saffico su taylor mega e dayane #rosmello - ehiaguilera : RT @WarningSign42: Dateci il blocco Dayane Mello - Taylor Mega @GrandeFratello - natjau98 : RT @rosmellogfvip: sinceramente la mia unica speranza per stasera è il blocco baracca saffico su taylor mega e dayane #rosmello -

Taylor Mega sugli sci mentre scende le piste innevate felice e sorridente in una splendida giornata di sole in montagna. Senza che i follower se la prendano, la influencer bionda non ha violato le ...

Dayane Mello al GF Vip: "Taylor Mega è una fig*!", l'influencer risponde in maniera ambigua

Dayane Mello e Tommaso Zorzi almeno per stasera hanno fatto la pace. E così, tra una chiacchiera e l'altra hanno avuto modo di parlare pure di Taylor Mega , la bionda influencer che Alfonso Signorini, a questo punto, dovrebbe velocemente buttare dentro la Casa del Grande Fratello Vip . Dayane Mello: "Taylor Mega è una fig*!", l'influencer ...

Dayane Mello a luci rosse su Taylor Mega. Lei: “Ehh, io potrei raccontare tante cose”

Scambio di confessioni hot al Gf Vip tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi. L'argomento di discussione? Taylor Mega ...

Dayane Mello e Tommaso Zorzi almeno per stasera hanno fatto la pace. E così, tra una chiacchiera e l'altra hanno avuto modo di parlare pure di Taylor Mega, la bionda influencer che Alfonso Signorini, a questo punto, dovrebbe velocemente buttare dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Scambio di confessioni hot al Gf Vip tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi. L'argomento di discussione? Taylor Mega ...