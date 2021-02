Quando Tremonti demolì Brunetta | “E’ proprio un cretino” Video

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb – Correva l’anno 2011 e Renatoera ministro della Pubblica Amministrazione, stesso incarico affidatogli adesso da Mario Draghi. Nel, girato al tempo da Francesco Cocco per Repubblica, l’economista di Forza Italia interviene in una conferenza stampa di presentazione della manovra finanziaria. Mentreparla si sentono però alcuni commenti decisamente poco generosi nei suoi confronti, da parte di Giulio, allora ministro dell’Economia. “Questo è il tipico intervento suicida”, dicerivolgendosi ai suoi collaboratori. Tra questi ultimi si notano il ragioniere generale dello Stato Marzio Canzio e il capo di gabinetto del ministero dell’Economia, Vincenzo Fortunato.stronca così: “E’ un ...

CaremiLuca : RT @IlPrimatoN: Correva l'anno 2011. E Tremonti sbottava così - napulegno79 : RT @IlPrimatoN: Correva l'anno 2011. E Tremonti sbottava così - gettasofia : RT @IlPrimatoN: Correva l'anno 2011. E Tremonti sbottava così - Andyphone : RT @IlPrimatoN: Correva l'anno 2011. E Tremonti sbottava così - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: Correva l'anno 2011. E Tremonti sbottava così -

Ultime Notizie dalla rete : Quando Tremonti

Il Primato Nazionale

... il 30%, servivano a recuperare gli scatti stipendiali bloccati nel luglio 2010 da Giulio. ... Parla poco perchéparla dice cose che rimangono impresse a fuoco come quella volta che disse ..., infatti, leggete i peana a Mario Draghi e ai suoi, pur validi ministri, il tecnocratico ... malgrado Giulioprovi a non allontanarsi dalla falsariga del povero Padoa Schioppa (che ...Varesino di nascita, Giorgetti, 54 anni, è vice segretario della Lega dal 1 giugno 2018. Da quando Matteo Salvini è diventato segretario federale della Lega, Giancarlo Giorgetti non è solo il suo vice ...Finito nel “toto ministri” più volte come tecnico, non è in realtà riconducibile a nessun partito: partecipa nel 2019 alla Leopolda su invito di Matteo Renzi, ma già dieci anni prima era intervenuto a ...