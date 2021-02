“No, non ci possiamo credere!”. UeD, pubblico impazzito: quello che è successo in studio è senza precedenti (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una nuova puntata di ‘Uomini e Donne’, la prima della settimana, è andata in onda lunedì 15 febbraio. Ancora una volta la protagonista assoluta dell’appuntamento trasmesso su Canale 5 è stata Gemma Galgani. La dama torinese è anche stata punzecchiata dalla padrona di casa Maria De Filippi, che l’ha definita una “polla” perché si fa convincere troppo facilmente dagli uomini. Il riferimento in questo caso era a Maurizio G., che potrebbe averla presa proprio in giro. Nonostante il cavaliere abbia confermato di essere comunque interessato esteticamente a lei, in tanti non ci credono assolutamente, prima fra tutte Tina Cipollari. I telespettatori che seguono assiduamente la trasmissione si sono però accorti di una cosa durante la puntata. Durante le discussioni la conduttrice ha nominato un programma ed ecco che la produzione di ‘Uomini e Donne’ ha assunto una decisione che non ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una nuova puntata di ‘Uomini e Donne’, la prima della settimana, è andata in onda lunedì 15 febbraio. Ancora una volta la protagonista assoluta dell’appuntamento trasmesso su Canale 5 è stata Gemma Galgani. La dama torinese è anche stata punzecchiata dalla padrona di casa Maria De Filippi, che l’ha definita una “polla” perché si fa convincere troppo facilmente dagli uomini. Il riferimento in questo caso era a Maurizio G., che potrebbe averla presa proprio in giro. Nonostante il cavaliere abbia confermato di essere comunque interessato esteticamente a lei, in tanti non ci credono assolutamente, prima fra tutte Tina Cipollari. I telespettatori che seguono assiduamente la trasmissione si sono però accorti di una cosa durante la puntata. Durante le discussioni la conduttrice ha nominato un programma ed ecco che la produzione di ‘Uomini e Donne’ ha assunto una decisione che non ha ...

RobertoBurioni : Che i lockdown servano solo a guadagnare tempo mi pare ovvio; l'importante è usare bene il tempo guadagnato. In pri… - Giorgiolaporta : Quei retrogradi monarchici della #Catalogna hanno sfidato il #Covid pur di esercitare il loro diritto al voto. E no… - La7tv : #lariachetira Massimo #Galli: 'Il virus si muove sulle gambe delle persone, circola con le persone. Tutte le situaz… - esaurita_ : RT @DeianiraS: se stasera non ce la facciamo possiamo davvero abbandonare le speranze perchè io più di quello che sto facendo non potrò mai… - iloveBangtannie : RT @tothestraypoets: raga qualcuno di voi potrebbe essere interessato a comprare questi album + photocards? (preferirei non vendere un albu… -