Napoli, tartufo in vendita a circa 2mila euro ma ne valeva solo 300 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri forestali nel corso di un controllo in un supermercato di via Marina hanno scoperto una truffa su un tartufo che stava per essere venduto oltre sei volte il suo reale valore. Il tartufo era stato spacciato per proveniente da Norcia e messo sullo scaffale a 1.990 euro al chilo, quando invece si trattava di un tubero di una specie meno pregiata trovato sulle montagne avellinesi e del valore di 310 euro al chilo. Il titolare del negozio alimentare è stato denunciato per frode in commercio una volta che i militari hanno accertato che nel supermercato erano posti in vendita esemplari di "tartufo nero pregiato" con un prezzo al chilo di 1.990 euro ma acquisendo la documentazione di tracciabilità hanno ...

