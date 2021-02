“L’Italia c’è. Wierer e Vittozzi possono fare il botto nell’individuale” ‘Bersaglio Mobile’ con Renè Laurent Vuillermoz (Di lunedì 15 febbraio 2021) I Mondiali di biathlon di Pokljuka sono entrati nel vivo e sulle nevi slovene sono già stati assegnati cinque dei dodici titoli iridati messi in palio. La staffetta mista ha visto il trionfo della Norvegia, davanti ad Austria e Svezia. Dopodiché, fra gli uomini lo svedese Martin Ponsiluoma ha fatto saltare il banco nella sprint, mentre nell’inseguimento Emilien Jacquelin si è confermato campione. Fra le donne, invece, una Tiril Eckhoff perfetta ha conquistato un doppio oro. In casa Italia non sono arrivate medaglie, anche se gli azzurri hanno lottato per il podio sempre e comunque. Andiamo, dunque, ad analizzare quanto accaduto nella prima metà di Pokljuka 2021 nella prima delle due puntate iridate della rubrica di approfondimento e analisi “Bersaglio Mobile”. René, partiamo dalla staffetta mista di mercoledì scorso. Qual è la tua analisi su di essa?“È stata una gara in cui i materiali ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) I Mondiali di biathlon di Pokljuka sono entrati nel vivo e sulle nevi slovene sono già stati assegnati cinque dei dodici titoli iridati messi in palio. La staffetta mista ha visto il trionfo della Norvegia, davanti ad Austria e Svezia. Dopodiché, fra gli uomini lo svedese Martin Ponsiluoma ha fatto saltare il banco nella sprint, mentre nell’inseguimento Emilien Jacquelin si è confermato campione. Fra le donne, invece, una Tiril Eckhoff perfetta ha conquistato un doppio oro. In casa Italia non sono arrivate medaglie, anche se gli azzurri hanno lottato per il podio sempre e comunque. Andiamo, dunque, ad analizzare quanto accaduto nella prima metà di Pokljuka 2021 nella prima delle due puntate iridate della rubrica di approfondimento e analisi “Bersaglio Mobile”. René, partiamo dalla staffetta mista di mercoledì scorso. Qual è la tua analisi su di essa?“È stata una gara in cui i materiali ...

