Le mascherine U-Mask finiscono sotto la lente dell’Antitrust (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roberto Rustichelli, presidente dell’Antitrust (fonte: Agcm)Un’attività di promozione e di vendita svolta “con modalità ingannevoli e aggressive”, per indurre il consumatore ad acquistare le mascherine U-Mask “a prezzi elevati”: è quanto contesta il Garante della concorrenza e del mercato nell’aprire un procedimento istruttorio nei confronti di U-Earth Biotech e Pure Air Zone Italy. I funzionari dell’Antitrust insieme alla Guardia di finanza hanno anche svolto ispezioni nelle sedi delle due società. Secondo l’Autorità, avrebbero sfruttato indebitamente la situazione di emergenza sanitaria, dal momento che “i claim con cui le società enfatizzerebbero l’efficacia, in termini di prevenzione, delle mascherine in questione appaiono in grado di ingannare i consumatori, inducendoli all’acquisto di un prodotto ... Leggi su wired (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roberto Rustichelli, presidente(fonte: Agcm)Un’attività di promozione e di vendita svolta “con modalità ingannevoli e aggressive”, per indurre il consumatore ad acquistare leU-“a prezzi elevati”: è quanto contesta il Garante della concorrenza e del mercato nell’aprire un procedimento istruttorio nei confronti di U-Earth Biotech e Pure Air Zone Italy. I funzionariinsieme alla Guardia di finanza hanno anche svolto ispezioni nelle sedi delle due società. Secondo l’Autorità, avrebbero sfruttato indebitamente la situazione di emergenza sanitaria, dal momento che “i claim con cui le società enfatizzerebbero l’efficacia, in termini di prevenzione, dellein questione appaiono in grado di ingannare i consumatori, inducendoli all’acquisto di un prodotto ...

