Inter, sorpasso con vista fuga: batte la Lazio, si prende la vetta e prepara il derby per cercare il primo allungo della stagione (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il sorpasso, con occhi e testa al calendario per provare a organizzare la prima, vera fuga del campionato. La vittoria casalinga dell’Inter sulla Lazio vale molto più dei tre punti conquistati sul campo a San Siro. E non solo perché permette ai nerazzurri di prendere la vetta della classifica, strappandola ai cugini milanisti (nel girone di ritorno non succedeva dai tempi del Triplete). È la prospettiva, infatti, ad aggiungere peso specifico al trionfo – neanche troppo complicato – contro i biancocelesti: domenica 21 febbraio alle 15 c’è il derby di Milano e in caso di vittoria gli uomini di Conte potrebbero segnare un più 4 sulla seconda. Si tratterebbe della prima, vera fuga del campionato e considerando che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il, con occhi e testa al calendario per provare a organizzare la prima, veradel campionato. La vittoria casalinga dell’sullavale molto più dei tre punti conquistati sul campo a San Siro. E non solo perché permette ai nerazzurri dire laclassifica, strappandola ai cugini milanisti (nel girone di ritorno non succedeva dai tempi del Triplete). È la prospettiva, infatti, ad aggiungere peso specifico al trionfo – neanche troppo complicato – contro i biancocelesti: domenica 21 febbraio alle 15 c’è ildi Milano e in caso di vittoria gli uomini di Conte potrebbero segnare un più 4 sulla seconda. Si tratterebbeprima, veradel campionato e considerando che ...

Eurosport_IT : INTER PRIMA IN CLASSIFICA! ????? I nerazzurri approfittano della sconfitta del Milan ed effettuano il sorpasso in te… - capuanogio : L'#Inter sorpassa il #Milan in vetta nella settimana in cui potrà cominciare a godere del 'vantaggio' di essere sen… - cvlrnd : #InterLazio #Inter #Conte #tifosiInter #tifosiMilan #tifosiJuve #tifosiNapoli #SerieA #Scudetto21 #tifosicalcio In… - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#SerieA: #InterLazio. Segui la DIRETTA del big match dalle ore 20,45. La squadra di Conte contro i bi… - cappelIaiomatto : #SerieA: #InterLazio. Segui la DIRETTA del big match dalle ore 20,45. La squadra di Conte contro i biancocelesti pu… -