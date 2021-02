Inter, Bonolis e la stoccata alla Juventus: “Quando perdono sono come gli altri”. E sulla lotta scudetto… (Di lunedì 15 febbraio 2021) "Quello che criticavano agli altri, di perdere particolarmente il senno Quando non riuscivano a vincere, poi capita anche alla Juventus".Parola di Paolo Bonolis. Il noto showman e conduttore televisivo, tifoso nerazzurro, è Intervenuto ai microfoni di Radio Radio. Diversi i temi trattati: dalla lotta scudetto in Serie A, che vede attualmente protagoniste Inter, Milan e Juventus, alle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Andrea Pirlo. Ma non solo..."Mi ricordo le dichiarazioni di alcuni giocatori e dirigenti juventini. Ecco la natura umana è uguale per tutti indipendentemente dalla casacca che indossi. alla fine della fiera Quando perdi, vista la passionalità ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 febbraio 2021) "Quello che criticavano agli, di perdere particolarmente il sennonon riuscivano a vincere, poi capita anche".Parola di Paolo. Il noto showman e conduttore televisivo, tifoso nerazzurro, èvenuto ai microfoni di Radio Radio. Diversi i temi trattati: dscudetto in Serie A, che vede attualmente protagoniste, Milan e, alle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Andrea Pirlo. Ma non solo..."Mi ricordo le dichiarazioni di alcuni giocatori e dirigenti juventini. Ecco la natura umana è uguale per tutti indipendentemente dcasacca che indossi.fine della fieraperdi, vista la passionalità ...

