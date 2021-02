Grande Fratello, pioggia fredda per Tommaso Zorzi: “Arrogante, una persona egocentrica” (Di lunedì 15 febbraio 2021) La convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip dura ormai da tanti (forse troppi) mesi e le tensioni tra gli inquilini sono all’ordine del giorno. Il triangolo più caldo è quello formato da Tommaso Zorzi, Giulia Salemi, amica storica dell’influencer, e Pierpaolo Pretelli, nuovo amore dell’ex modella. La Salemi non la vive facilmente l’avventura nel reality, spesso al centro di dibattiti. Questa volta a prendere le sue difese è Pretelli: la coppia ha modo di affrontare la questione Zorzi e le parole nei suoi confronti non si risparmiano. Tommaso Zorzi, sempre al centro dell’attenzione Un incontro faccia a faccia nel giorno degli innamorati è l’occasione per Pierpaolo e Giulia di trattare con calma un argomento spinoso. Assente fisicamente, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) La convivenza nella Casa delVip dura ormai da tanti (forse troppi) mesi e le tensioni tra gli inquilini sono all’ordine del giorno. Il triangolo più caldo è quello formato da, Giulia Salemi, amica storica dell’influencer, e Pierpaolo Pretelli, nuovo amore dell’ex modella. La Salemi non la vive facilmente l’avventura nel reality, spesso al centro di dibattiti. Questa volta a prendere le sue difese è Pretelli: la coppia ha modo di affrontare la questionee le parole nei suoi confronti non si risparmiano., sempre al centro dell’attenzione Un incontro faccia a faccia nel giorno degli innamorati è l’occasione per Pierpaolo e Giulia di trattare con calma un argomento spinoso. Assente fisicamente, ...

