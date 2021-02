Giuliano Montaldo e il suo amore con Vera raccontato nel documentario Rai “Vera & Giuliano” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Giuliano Montando e la sua grande storia d’amore con la sua compagna Vera Pescarolo Montaldo. Un sodalizio che dura da più di 60 anni che ha dato vita ad un amore sincero ed a una collaborazione lavorativa che ha portato a grandi successi. La Rai ha deciso di creare uno Speciale del Tg1 intitolato Vera & Giuliano. >> Il Doodle di oggi è dedicato a Boris Pasternak: lo scrittore avrebbe compiuto 131 anni Giuliano Montaldi e Vera Pescarolo Il documentario racconta la storia un un uomo, Giuliano Montaldo e l’amore per la sua ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 15 febbraio 2021)Montando e la sua grande storia d’con la sua compagnaPescarolo. Un sodalizio che dura da più di 60 anni che ha dato vita ad unsincero ed a una collaborazione lavorativa che ha portato a grandi successi. La Rai ha deciso di creare uno Speciale del Tg1 intitolato. >> Il Doodle di oggi è dedicato a Boris Pasternak: lo scrittore avrebbe compiuto 131 anniMontaldi ePescarolo Ilracconta la storia un un uomo,e l’per la sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Giuliano Montaldo VERA & GIULIANO - 826.000 telespettatori su Rai1

Il documentario " Vera & Giuliano " di Fabrizio Corallo sul grande amore e il sodalizio artistico che lega da 60 anni Giuliano Montaldo e Vera Pescarolo, andato in onda in seconda serata su Rai1 all'interno del format " Speciale Tg1 " domenica 14 febbraio 2021, è stato visto da 826.000 telespettatori pari ad uno ...

Giuliano e Vera: il documentario sull'amore infinito tra il regista e l'attrice

Giuliano Montaldo e Vera, una coppia dall'amore infinito Durante la Festa del Cinema di Roma il regista Fabrizio Corallo presenta Vera & Giuliano, un documentario dedicato al grandissimo amore e al sodalizio artistico che lega da 60 anni il regista e l'attrice.

