Giulia De Lellis | il cambio look divide i follower | “Cosa hai combinato”

(Di lunedì 15 febbraio 2021)Deha postato una foto dove ha mostrato il suo nuovoche ha diviso i. Non tutti hanno apprezzato La celebre influencer ha postato una foto dove ha mostrato una novità nel suoche ha diviso i suoidi Instagram. Nell’ultimo periodo la 25enne romana si ritrova al centro L'articolo proviene da Leggilo.org.

milenarimucci : RT @kissme_youfool: ??chiunque abbia fanpage ig su tommaso, postate nelle storie questo video in cui si appella alle bimbe di Giulia De Lell… - Ele75480142 : RT @infotommizorzi: VIDEO | Tommaso e le bimbe di Giulia De Lellis #tzvip - Flavia05730740 : RT @infotommizorzi: VIDEO | Tommaso e le bimbe di Giulia De Lellis #tzvip - vipera27 : @noemipataaa che questa si credeva fosse giulia de lellis che gestiva la pagina - mispezzo : RT @infotommizorzi: VIDEO | Tommaso e le bimbe di Giulia De Lellis #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

Deintende sposare Carlo Beretta? Sui social, nel giorno di San Valentino, l'influencer ha mostrato un grosso anello che le avrebbe regalato il rampollo della famiglia Beretta, e ha ...Dein vintage: lo scatto allo specchio è un capolavoro. L'influencer ha fatto impazzire tutti con l'ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di InstagramDeè una delle ...Conscio del supporto che Dayane riceve dal Brasile, Tommaso si è appellato alle fan dell'amica Giulia De Lellis per approdare alla finale del GF Vip.A Live – Non è la D’Urso è intervenuta ospite la coppia formata da Gianluca e Grazia: divenne virale il video girato da lui e pubblicato sui social, nel quale beccava la moglie insieme all’amante all ...