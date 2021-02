GF Vip, Dayane impietosa: Stefania invidiosa a fine carriera (Di martedì 16 febbraio 2021) Parole fortissime da parte di Dayane Mello contro Stefania Orlando. I rapporti tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip sono ormai ridotti a zero. LA brasiliana addossa a Stefania tantissime colpe, tra cui quella di pilotare le nomination, gestire le amicizie di Tommaso e aver fatto soffrire Maria Teresa Ruta. Dayane Mello non è certo una che le manda a dire. E non le ha mandati a Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 16 febbraio 2021) Parole fortissime da parte diMello controOrlando. I rapporti tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip sono ormai ridotti a zero. LA brasiliana addossa atantissime colpe, tra cui quella di pilotare le nomination, gestire le amicizie di Tommaso e aver fatto soffrire Maria Teresa Ruta.Mello non è certo una che le manda a dire. E non le ha mandati a Articolo completo: dal blog SoloDonna

fanpage : Una bellissima sorpresa per Dayane, il fratello Juliano la conforta in collegamento al #Gfvip - Giornaleditalia : Tra gli applausi Tommaso Zorzi è ufficialmente in finale!! #tommasozorzi #DAYANE #Rosalinda #GFvip - chrisvisione_tv : #gfvip Pierpaolo e Dayane vallette del Grande Fratello Vip! ?????? - celineILOVEYOU2 : RT @CheDonnait: Dayane, magari prima di parlare della carriera di Stefania Orlando, pensa alla tua #GFVIP - trash_vip : DAYANE VERA NEL BENE E NEL MALE DICE SEMPRE QUELLO CHE PENSA. LA STIMO PER QUESTO. #rosmello #tzvip #gfvip #prelemi -