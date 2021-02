Francesco Totti realizza il suo sogno: cammina in centro a Roma e nessuno lo riconosce (Di lunedì 15 febbraio 2021) Da quando Francesco Totti è diventato il fuoriclasse che ha fatto innamorare i tifosi della Roma ha sempre avuto un sogno: poter camminare in strada nel centro della sua Capitale senza essere riconosciuto, come un cittadino qualunque, per goderso il fascino della Città Eterna. Una mission impossibile per chi è considerato tra i più forti calciatori della storia italiana, simbolo di una maglia che non ha mai lasciato e idolo di tanti giovani. Ci è riuscito oggi. Aiutato dal freddo e dalle norme anti Covid che impongono le mascherine obbligatorie. Impossible scrutare il suo volto nascosto dal cappuccio del giubbotto. E così, camminando nei pressi di piazza di Spagna, nessuno lo riconosce. Gli passano accanto, di fronte, sul marciapiede. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 15 febbraio 2021) Da quandoè diventato il fuoriclasse che ha fatto innamorare i tifosi dellaha sempre avuto un: poterre in strada neldella sua Capitale senza essere riconosciuto, come un cittadino qualunque, per goderso il fascino della Città Eterna. Una mission impossibile per chi è considerato tra i più forti calciatori della storia italiana, simbolo di una maglia che non ha mai lasciato e idolo di tanti giovani. Ci è riuscito oggi. Aiutato dal freddo e dalle norme anti Covid che impongono le mascherine obbligatorie. Impossible scrutare il suo volto nascosto dal cappuccio del giubbotto. E così,ndo nei pressi di piazza di Spagna,lo. Gli passano accanto, di fronte, sul marciapiede. ...

