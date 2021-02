Escrementi dei topi sugli scaffali del minimarket | carne tra gli insetti morti | immigrati denunciati

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Alimenti scaduti esposti trasporchi, con tracce didi roditori e scarafaggi. Ma non solo. Pesce escaduti da oltre due anni, conservati in mezzo a. È la scena che si sono trovati davanti agli occhi gli uomini della Guardia di Finanza di Savona, della sezione operativa pronto impiego. Il tutto ha avuto durante un controllo di routine che gli uomini in divisa hanno effettuato un sopralluogo in undi via Cavour a Savona. Ilgestito da extracomunitari A gestire il negozio, due cittadini extracomunitari. A un primo esame la Guardia di finanza ha trovato prodotti in cattivo stato di conservazione e merce scaduta. In un secondo momento ha esteso l’ispezione alla cella frigorifero posta nel retro dell’esercizio ...