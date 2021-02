Elisabetta Gregoraci vittima de Le Iene | avete visto cos’è successo?

Leggi su sologossip

(Di lunedì 15 febbraio 2021)di uno scherzo de Leche andrà in onda domani in prima serata: eccoè una delle showgirl più affascinanti della televisione italiana. La calabrese ha iniziato la sua carriera come modella, sfilando per stilisti molto importanti. Laha presto esordito in televisione in una puntata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.