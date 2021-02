Cronache da una biblioteca dismessa (Di martedì 16 febbraio 2021) La notizia è di novembre 2020: la sede provvisoria della scuola media Panzacchi di Ozzano dell’Emilia vicino a Bologna durante la realizzazione del nuovo edificio (molto bello e molto costoso) è nell’attuale biblioteca costruita ex novo nel 1998 su progetto di Mario Ciammitti che ne seguì anche i lavori di costruzione. Ottima scelta, pare al comune, rimanendo la scuola in centro e vicino alla sede originaria, dopo un primo tentativo di traslocarla in una caserma dismessa in estrema periferia. Sorgono … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 16 febbraio 2021) La notizia è di novembre 2020: la sede provvisoria della scuola media Panzacchi di Ozzano dell’Emilia vicino a Bologna durante la realizzazione del nuovo edificio (molto bello e molto costoso) è nell’attualecostruita ex novo nel 1998 su progetto di Mario Ciammitti che ne seguì anche i lavori di costruzione. Ottima scelta, pare al comune, rimanendo la scuola in centro e vicino alla sede originaria, dopo un primo tentativo di traslocarla in una casermain estrema periferia. Sorgono … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

NicosiaLuca : Oggi ho appreso che #1000scienziati invocano il #lockdown totale. Ma può uno che si definisce #scienziato balzare a… - Rosyfree74 : RT @gioatriz: Riferiscono le cronache che Draghi abbia scelto come CapoGabinetto tal A. Funiciello,una sottospecie di fango di cui si ricor… - CtzMaurizio : RT @gioatriz: Riferiscono le cronache che Draghi abbia scelto come CapoGabinetto tal A. Funiciello,una sottospecie di fango di cui si ricor… - Mario26775746 : RT @gioatriz: Riferiscono le cronache che Draghi abbia scelto come CapoGabinetto tal A. Funiciello,una sottospecie di fango di cui si ricor… - d_acierno : RT @gioatriz: Riferiscono le cronache che Draghi abbia scelto come CapoGabinetto tal A. Funiciello,una sottospecie di fango di cui si ricor… -