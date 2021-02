Covid | boom di contagi a Pescara | “65% dovuto a variante inglese | ricoverati anche 30enni”

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Impennata dida coronavirus (LIVEBLOG) a, che oggi registra il record. La provincia, insieme a quella di Chieti, è dal 14 febbraio in zona rossa. Preoccupa l'area metropolitana, dove dilaga la, a cui – secondo le ultime stime del laboratorio di Genetica molecolare dell'Università di Chieti – è riconducibile il 65% dei, percentuale in aumento rispetto ai giorni scorsi. "Laè ora dominante", afferma il direttore della struttura, Liborio Stuppia, secondo cui nella zona serve un "lockdown duro". Si tratterebbe di una delle aree d'Italia in cui lasta circolando di più. Per questo ale scuole resteranno chiuse fino al 28 febbraio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI)