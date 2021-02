Covid 19, Walter Ricciardi: “Chiederò lockdown totale per tutta Italia” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Covid 19 in Italia: il consigliere del ministro Speranza chiederà al Governo un lockdown “di durata limitata”. Salvini: “Ne parli prima con Draghi”. Impianti sciistici chiusi fino al 5 marzo. Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute e membro del Comitato Tecnico Scientifico, chiederà al Governo Draghi di stabilire un nuovo lockdown generalizzato: “È urgente cambiare subito Leggi su 2anews (Di lunedì 15 febbraio 2021)19 in: il consigliere del ministro Speranza chiederà al Governo un“di durata limitata”. Salvini: “Ne parli prima con Draghi”. Impianti sciistici chiusi fino al 5 marzo., consigliere del ministro della Salute e membro del Comitato Tecnico Scientifico, chiederà al Governo Draghi di stabilire un nuovogeneralizzato: “È urgente cambiare subito

AZambo69 : RT @Wikileaks_Ita: #Covid19 Attenzione..Il prof Walter #Ricciardi non ha nessuna autorità per chiedere al Gov o al Min Sanità il lockdown t… - GrrVll : RT @Wikileaks_Ita: #Covid19 Attenzione..Il prof Walter #Ricciardi non ha nessuna autorità per chiedere al Gov o al Min Sanità il lockdown t… - maximchd : RT @tempoweb: In lockdown metteteci #Ricciardi, #Toti seppellisce il super-consulente #speranza #covid #draghi #governo #14febbraio https:… - UCanaglia : RT @Wikileaks_Ita: #Covid19 Attenzione..Il prof Walter #Ricciardi non ha nessuna autorità per chiedere al Gov o al Min Sanità il lockdown t… - Salvato04821867 : RT @Wikileaks_Ita: #Covid19 Attenzione..Il prof Walter #Ricciardi non ha nessuna autorità per chiedere al Gov o al Min Sanità il lockdown t… -