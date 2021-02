Coronavirus: al via portale Lombardia per vaccini over 80, oltre 100mila già in coda (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) – E’ online più o meno dalle 13 il portale della Regione Lombardia all’indirizzo dedicato agli over 80 che vogliono aderire alla vaccinazione anti Covid-19. Alle 14, sono circa 100mila le persone in coda per partecipare alla campagna. Possono registrarsi tutti i cittadini lombardi che hanno più di 80 anni, comprese le persone nate nel 1941. Serve la tessera sanitaria e un numero di cellulare. La Regione intende cominciare le somministrazioni dal 18 febbraio. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) – E’ online più o meno dalle 13 ildella Regioneall’indirizzo dedicato agli80 che vogliono aderire alla vaccinazione anti Covid-19. Alle 14, sono circale persone inper partecipare alla campagna. Possono registrarsi tutti i cittadini lombardi che hanno più di 80 anni, comprese le persone nate nel 1941. Serve la tessera sanitaria e un numero di cellulare. La Regione intende cominciare le somministrazioni dal 18 febbraio. L'articolo CalcioWeb.

RegioneER : #vaccinazione #coronavirus cittadini con 80 anni e più, in @RegioneER si parte: prenotazioni da lunedì 15 febbraio,… - Regione_Sicilia : #Coronavirus, al via la prenotazione dei #vaccini per gli “over 80” - - ananassobasso : RT @GonnelliLuca: Ma guarda cosa mi spunta : Coronavirus, Vaia (Spallanzani): 'No al lockdown, non serve: le varianti non… - donyp00288476 : RT @GonnelliLuca: Ma guarda cosa mi spunta : Coronavirus, Vaia (Spallanzani): 'No al lockdown, non serve: le varianti non… - WOJTEKPANKIEWIC : Coronavirus, Vaia (Spallanzani): 'No al lockdown, non serve: le varianti non siano usate come clava politica'… -