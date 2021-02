Bianca Guaccero rompe il silenzio: la verità sulla rivalità con Serena Rossi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Bianca Guaccero rompe il silenzio, ecco cosa c’è di vero nella rivalità tra lei e Serena Rossi: la risposta spiazza i fan. Questo pomeriggio torna su Rai 2 un nuovo appuntamento con Detto Fatto, il programma ereditato da Caterina Balivo e che Bianca Guaccero ha fatto suo apportando numerose modifiche. Forse non tutti ricordano che diversi anni fa la Balivo fu momentaneamente sostituita da Serena Rossi. La nota conduttrice si era infatti presa un periodo di maternità e l’attrice era stata scelta come sostituta, salvo poi lasciare il timone della Balivo una volta tornata al suo posto. Quando Caterina è passata su Rai 1 alla guida di Detto Fatto è arrivata la Guaccero ... Leggi su chenews (Di lunedì 15 febbraio 2021)il, ecco cosa c’è di vero nellatra lei e: la risposta spiazza i fan. Questo pomeriggio torna su Rai 2 un nuovo appuntamento con Detto Fatto, il programma ereditato da Caterina Balivo e cheha fatto suo apportando numerose modifiche. Forse non tutti ricordano che diversi anni fa la Balivo fu momentaneamente sostituita da. La nota conduttrice si era infatti presa un periodo di maternità e l’attrice era stata scelta come sostituta, salvo poi lasciare il timone della Balivo una volta tornata al suo posto. Quando Caterina è passata su Rai 1 alla guida di Detto Fatto è arrivata la...

