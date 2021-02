(Di lunedì 15 febbraio 2021) Questo 2021 ci sta portando via molti musicisti, ieri 14 Febbraio ci ha lasciati Ariilche era malato di leucemia e che purtroppo non è riuscito a vincere la sua battaglia. Se ne va a soli 47 anni, ha fatto ballare e divertire molti giovani e per questo lascia un vuoto enorme anche perché era un uomo libero e fiero di essere omosessuale, cosa che non ha mai nascosto anzi faceva parte della sua vita. Erriquez: ci lascia la voce storica dei Bandabardò Ari: un artista generoso che dava valore all’amicizia La notizia della sua morte è stata comunicata da RuPaul e ha avuto un immediato eco.è stato uno dei primi artisti di musica dance a dichiarare apertamente il suo orientamento sessuale, che lo ha reso molto più creativo e vicino alle giovani generazioni. ...

MoliPietro : Ari Gold: è morto il Deejay Newyorkese - Jimmuzzu : che impressione quando muore uno che ha la tua età - Gumstarr : @Leelovable Ari Gold. Omar Little. George Costanza. -

Questo 2021 ci sta portando via molti musicisti, ieri 14 Febbraio ci ha lasciati Ari Gold il Deejay Newyorkese che era malato di leucemia e che purtroppo non è riuscito a vincere la sua battaglia. Se ...Dopo una lunga battaglia contro la leucemia è morto nella giornata di ieri, all'età di 47 anni, il DJ di stanza a New York, Ari Gold. La notizia della sua morte è stata comunicata da RuPaul e ha avuto ...