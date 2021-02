Antonio Di Bella Rai e il rischio di una secessione americana

Leggi su formiche

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Anche se il 20 gennaio è stato effettivamente Joe Biden a prestare giuramento come nuovo presidente degli Stati Uniti, le vicende degli ultimi mesi hanno dimostrato che i cittadini americani non sono mai stati così divisi. La spaccatura è netta e gli appartenenti alle due fazioni hanno preso strade che appaiono del tutto inconciliabili. Ecco perché questa parola, “”, che sembrava sparita dal vocabolario americano, è tornata ultimamente alla ribalta. Occupandosi della questione su Crisis Magazine, rivistadi area cattolica, Eric Sammons scrive che nella mente della maggior parte degli americani laevoca immagini della Guerra Civile, della schiavitù e del razzismo. Rappresenta l’ora più buia e sanguinosa nella storia della nazione, un’epoca in cui le famiglie erano divise e il fratello combatteva contro il ...