Al via i concorsi, ecco tutte le regole per ripartire in sicurezza (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tampone negativo, obbligo di indossare sempre la mascherina e penna monouso: le prove sospesa da un anno ricominciano con sessione con massimo 30 candidati Leggi su repubblica (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tampone negativo, obbligo di indossare sempre la mascherina e penna monouso: le prove sospesa da un anno ricominciano con sessione con massimo 30 candidati

StraNotizie : Al via i concorsi, ecco tutte le regole per ripartire in sicurezza - GASirianni : @PMO_W @gisellaruccia @FabioMontale @Lucrezi97533276 @RenatoSouvarine @crislomb @Labbufala @FrancoCappellet… - AntonioCipullo1 : @GiorgiaMeloni Facci togliere questo assurdo obbligo del tampone a carico dei concorsisti per le prove in presenza.… - LiguriaNotizie : Alassio, le vincitrici dei concorsi di San Valentino - newsbiella : Al via la gestione associata di concorsi e procedimenti disciplinari tra Provincia e Comuni -