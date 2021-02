A “Stasera tutto è possibile” è di scena il mondo animale. Quinta puntata domani dall’Auditorium Rai di Napoli (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nuova serata all’insegna del sorriso e del buonumore con “Stasera tutto è possibile”. La Quinta puntata del comedy show di Rai2, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Stefano De Martino, andrà in onda domani, martedì 16 febbraio, alle 21.20. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli tutti gli ospiti si divertiranno con i tanti giochi del principale feel good show della tv, primo tra tutti la celebre Stanza inclinata. Nessuna gara, solo intrattenimento e leggerezza. Per questa puntata, a tema “mondo animale”, oltre agli ospiti fissi del programma, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, le cui imitazioni stanno spopolando in tv e sul web e che questa settimana si calerà nei panni ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nuova serata all’insegna del sorriso e del buonumore con “”. Ladel comedy show di Rai2, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Stefano De Martino, andrà in onda, martedì 16 febbraio, alle 21.20. Sul palco dell’Auditorium Rai ditutti gli ospiti si divertiranno con i tanti giochi del principale feel good show della tv, primo tra tutti la celebre Stanza inclinata. Nessuna gara, solo intrattenimento e leggerezza. Per questa, a tema “”, oltre agli ospiti fissi del programma, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, le cui imitazioni stanno spopolando in tv e sul web e che questa settimana si calerà nei panni ...

annatrieste : Comunque. Mo' al di là di tutto a fare i regali Insigne è il TOP. Tutti quanti a San Valentino con i fiori e i ciuc… - ZZiliani : È tutto pronto per #JuveInter di stasera. Arbitra #Mariani: 9 precedenti con la Juventus (8 volte vittoriosa), 8 co… - luisa20170408 : RT @vincycernic95: Samantha: ma allora stasera confronto con Mtr? Tommaso: ma io non ho niente da dirle cioé ha fatto tutto da sola TOMMAS… - ildenaro_it : La nuova puntata del #comedy #show di @RaiDue , prodotto in collaborazione con #EndemolShineItaly e condotto da… - PimpinellaR : RT @Lmr17711551: Dayane e Giulia che fanno la vasca insieme era tutto quello che volevo vedere oggi. Petalo naturalmente sta per i fatti su… -